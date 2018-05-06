إيران: الخطط جاهزة وأمريكا مقبلة على "ندم تاريخي"

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد، إن أمريكا مقبلة على "ندم تاريخي" إذا انسحبت من الاتفاق النووي.

وأوضح روحاني، في بث مباشر، أن الخطط الإيرانية جاهزة لمواجهة أي قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي - بحسب سكاي نيوز.

ولم يوضح الرئيس الإيراني "طبيعة تلك الخطط" لكن طهران هددت مرارا بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا انسحبت منه أميركا كما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، قبل أيام، إن إيران تستطيع من الناحية الفنية تخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى مما كانت عليه قبل التوصل للاتفاق النووي.

والاثنين الماضي قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي ما قال إنها وثائق إيران النووية السرية التي توثق سعيها لتطوير أسلحة نووية.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن المعلومات تظهر أن إيران كذبت بشأن عملها السابق لتطوير أسلحة نووية.

وأمهل ترامب بريطانيا وفرنسا وألمانيا حتى 12 مايو لإصلاح ما يرى أنها "عيوب مروعة" في الاتفاق، منها عدم تطرقه لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وإلا فإنه سيعيد فرض العقوبات الأمريكية.

وقالت موسكو مرارا إنها تريد الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني دون تغيير. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا يوم الجمعة إن روسيا ستعتبر أي تغيير في الاتفاق غير مقبول.