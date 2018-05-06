اقبال خجول على بعض مراكز الاقتراع اللبنانية

القاهرة- (مصراوي):

شهد مراكز الاقتراع في منطقة اقليم الخروب اللبناني حركة اقبال خجولة منذ فتح صناديق الاقتراع عند السابعة صباحا، واللافت ان عملية الاقتراع تستغرق وقتا بسبب الاجراءات المتبعة في كيفية الانتخاب بالقانون الجديد، حسب ما ذكره موقع lbc.

سجل حضور للمندوبين والماكينات الانتخابية للوائح التي عمدت الى توجيه المقترعين. واللافت ايضا في بعض القرى وجود خيم للوائح نصبت على مسافة من مراكز الاقتراع لمساعدة وتوجيه الناخبين.

وفي جولة على مراكز الاقتراع في بلدات عانوت وداريا ومزبود وشحيم خيم الهدوء على العملية الانتخابية وسط اجراءات امنية مشددة من قبل القوى الامنية.

وسجل المراقبون من هيئة الإشراف على الانتخابات عدة ملاحظات على سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع في مزبود، من بينها منع المواطنين من ادخال الهواتف إلى مراكز الاقتراع، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.