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أبرز التصريحات العالمية: القضية الفلسطينية أولوية للسعودية

12:46 ص الأحد 06 مايو 2018
أبرز التصريحات العالمية: القضية الفلسطينية أولوية للسعودية

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش

إعداد - عبدالعظيم قنديل:
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبلغ الجانب الإسرائيلي بقراره حول الاتفاق النووي مع إيران، أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الصين "تستفيد كثيرا" من العلاقات التجارية مع واشنطن.

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