أبرز التصريحات العالمية: القضية الفلسطينية أولوية للسعودية

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبلغ الجانب الإسرائيلي بقراره حول الاتفاق النووي مع إيران، أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الصين "تستفيد كثيرا" من العلاقات التجارية مع واشنطن.