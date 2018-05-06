مغادرة الدفعة الثالثة من مسلحي بلدات جنوب دمشق إلى ريف حلب

دمشق (د ب أ)

غادرت الدفعة الثالثة من مسلحي بلدات جنوب دمشق وعائلاتهم إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي مساء اليوم السبت .

وقال مصدر أمني سوري إن "63 حافلة تقل مسلحين من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم غادرت عند منتصف الليل مدينة دمشق واتجهت إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي بعد انتهاء التفتيش وتدقيق جميع الأسماء ".

وأضاف المصدر أن "سبب تأخر خروج الدفعة الثالثة هو العدد الكبير من المسلحين وعائلاتهم".

وخلال اليومين الماضيين، غادرت 46 حافلة تقل مسلحين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، في إطار تنفيذ الاتفاق الذي أعلن عنه الأحد الماضي والقاضي بإخراج من يرغب من المسحلين مع عائلاتهم من البلدات الثلاث وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم.