 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الموجة الحارة الأهلي والترجي محمد صلاح كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

مصرع 3 أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في كندا

12:17 ص الأحد 06 مايو 2018
مصرع 3 أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في كندا

اوتاوا - (أ ش أ):
لقى 3 أشخاص مصرعهم نتيجة للرياح العاتية والأحوال الجوية السيئة التي تجتاح كندا رغم بداية فصل الربيع.

وذكرت شبكة "سي بي اس" الإخبارية الأمريكية أن الرياح القوية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 100 ألف شخص علاوة تساقط الأشجار وتعطيل حركة الطيران بأحد مطارات مدينة " تورنتو " الكندية نتيجة لانتشار المخلفات والمواد الصلبة على مدرج المطار.

وأشارت الشبكة إلى أن سرعة الرياح تجاوزت 60 ميلا في الساعة .

هذا المحتوى من

طقس كندا عواصف رياح عاتية مصرع أشخاص

الخبر التالى:

مغادرة الدفعة الثالثة من مسلحي بلدات جنوب دمشق إلى ريف حلب
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان