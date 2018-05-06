مصرع 3 أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في كندا

اوتاوا - (أ ش أ):

لقى 3 أشخاص مصرعهم نتيجة للرياح العاتية والأحوال الجوية السيئة التي تجتاح كندا رغم بداية فصل الربيع.

وذكرت شبكة "سي بي اس" الإخبارية الأمريكية أن الرياح القوية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 100 ألف شخص علاوة تساقط الأشجار وتعطيل حركة الطيران بأحد مطارات مدينة " تورنتو " الكندية نتيجة لانتشار المخلفات والمواد الصلبة على مدرج المطار.

وأشارت الشبكة إلى أن سرعة الرياح تجاوزت 60 ميلا في الساعة .