مقتل 27 عنصرًا من القوات الحكومية في حادث سير جنوب حلب

دمشق (د ب أ)

لقي 27 عنصرًا من القوات الحكومية السورية حتفهم في حادث سير على طريق حلب – إثريا جنوب حلب بعد ظهر اليوم السبت.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية إن "27 عنصراً من القوات الحكومية قُتلوا وأُصيب 4 آخرون بجروح حالتهم حرجة في حادث تصادم سيارة شاحنة تقلهم مع شاحنة تحمل موادا نفطية ما أدى إلى انقلاب الشاحنة التي تحمل العسكريين ومصرعهم جميعاً على طريق حلب – إثريا".

وأكدت المصادر أن عملية تشييع القتلى سوف تنطلق من المستشفى العسكري في محافظة اللاذقية غداً الأحد .

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من الجيش السوري أسماء القتلى وجميعهم من محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وشهد طريق حلب اثريا مقتل رئيس أركان قوات الدفاع المحلي في حلب اللواء هيثم نايف مع عدد من العناصر ومساعده الملازم علاء الحسن يوم الخميس الماضي.