مقتل تسعة أشخاص في المكسيك داخل شاحنة نقل صغيرة

ترير (د ب أ)

عثرت السلطات المكسيكية اليوم السبت، على تسع جثث داخل شاحنة صغيرة تركت مهجورة.

وقال الادعاء العام اليوم، إن الضحايا كانوا جزءا من مجموعة ضمت أحد عشر رجلا اختطفوا يوم الخميس الماضي في بلدة تيكتلا بولاية جويريرو جنوب البلاد.

تعتبر جويريرو واحدة من أكثر المناطق خطورة في المكسيك، حيث تتصارع فيها عدة عصابات إجرامية من أجل السيطرة على تجارة المخدرات.

ويزرع الخشخاش في هذه المنطقة بكثرة لإنتاج الهيروين.

ازدادت وتيرة العنف مؤخرا في المكسيك بصورة واضحة بسبب تشرذم العالم الخفي لعصابات المخدرات والصراع على مناطق التوزيع.

كان العام الماضي شهد أكبر عدد من الحوادث الدموية منذ عقدين من الزمان حيث أزهقت عمليات القتل أرواح 29 ألف ضحية بسبب الصراع بين العصابات.