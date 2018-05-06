الرئيس اللبناني: قانون الانتخابات النيابية يتيح تمثيل الأكثريات والأقليات في آن واحد

بيروت - (أ ش أ):

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن رضاءه عن قانون الانتخابات النيابية الجديد الذي إعتمد النسبية والصوت التفضيلي لأنه سوف يتيح المجال لتمثيل الأكثريات والأقليات في آن واحد وبالطريقة الأصح مما ينتج مجلسا نيابيا يؤمن المزيد من الاستقرار الداخلي.

وقال عون ـ في تصريح اليوم ـ إن القانون ليس مسؤولا عن إثارة الغرائز ونشر الأجواء الطائفية، بل المسؤولية يتحملها السياسيون الذين استخدموا هذا الأسلوب.

وأكد أن الإقتراع للائحة المغلقة في القانون الجديد هو إقتراع للخط السياسي الذي يختاره المواطن ، فيما الصوت التفضيلي يتيح للمواطن نفسه أن يختار من يريده من أعضاء هذه اللائحة فيأتي التمثيل صحيحا في أعلى المراتب ، داعيا المرشحين الى العمل على الحاصل الانتخابي للائحة وترك الصوت التفضيلي لخيار كل ناخب.

وأوضح أنه عندما دفع في إتجاه إقرار قانون النسبية أراد أن تتحقق من خلاله عدالة التمثيل ليربح الوطن والشعب ، وتكون له كلمة في إختيار ممثليه من دون أي إعتبار آخر.

وأعرب عن أمله في أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة وفقا للقواعد المحددة في الدستور ، لافتا الى أن المهم هو الحفاظ على الوحدة الوطنية في اي تركيبة حكومية مقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات النيابية اللبنانية التي ستنطلق غدا الأحد للتنافس على 128 مقعدا نيابيا هي أول انتخابات نيابية منذ تسع سنوات.ش