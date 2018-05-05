صحيفة: قطر تخطط لنقل إبلها الموجودة في السعودية إلى إيران

القاهرة - (مصراوى):

ذكرت صحيفة "المناطق" السعودية، السبت، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يدرس نقل عشرات الآلاف من الإبل من أراضي المملكة العربية السعودية إلى إيران.

ولفتت الصحيفة السعودية أن تصريحات رئيس نادي الإبل في السعودية فهد بن حثلين حول وجود ألف رأس من الإبل يملكها قطريون، من بينهم تميم بن حمد آل ثاني، ووالده حمد بن خليفة آل ثاني، تتواجد على أراضي المملكة ولم تتم مضايقتها.

كان رئيس نادي الإبل في السعودية فهد بن حثلين، قد قال إن "50 ألف رأس من الإبل يملكها قطريون، من بينهم تميم بن حمد آل ثاني، ووالده حمد بن خليفة آل ثاني، تتواجد على أراضي المملكة ولم تتم مضايقتها".

وقالت مصادر محلية لـ"المناطق": "النظام الحاكم في الدوحة يستعد لنقل إبل أمير البلاد ووالده من المملكة العربية السعودية إلى إيران، حيث شكل فريقًا للإشراف على العملية".

وأضافت: أن الفريق القطري، الذي يشرف عليه مستشار تميم، حمد بن خليفة العطية، بدأ العمل، وينسق مع طهران على تخصيص أرضٍ داخل حدود إيران لاحتضان الإبل.

يشار إلى أن السعودية كانت تسمح لرعاة الإبل والأغنام القطريين باستخدام مراعيها، خصوصاً قرب المناطق الحدودية، دون قيود، ولكن المملكة العربية السعودية قررت إعادة الآلاف من الإبل المملوكة لقطريين إلي الدوحة، ضمن الإجراءت العقابية التي تتخذها ضد قطر.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الخامس من يونيو الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وذلك على خلفية اتهامات موجهة لها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.