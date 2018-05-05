إسرائيل تنفي اتهام حماس بتورطها في انفجار غزة

القاهرة - (مصراوى):

نفى ​الجيش الإسرائيلي​ أي علاقة له بانفجار​ وقع في ​قطاع غزة​ وأسفر عن مقتل ستة فلسطينيين.

وقال متحدث عسكري "جيش الدفاع الإسرائيلي ليس له دور في هذا الحادث بأي شكل".

وقتل ستة أعضاء من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" السبت، جراء انفجار وقع جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأصيب ثلاثة آخرون، بحسب ما أفاد مسؤولون فلسطينيون.

واتهمت كتائب القسام، وهي الجناح العسكري لحركة حماس، إسرائيل بالوقوف وراء الانفجار، وأوضحت في بيان أن الانفجار وقع أثناء "عملية أمنية واستخبارية مُعقدة قامت بها كتائب القسام".