الحكومة الكولومبية و"جيش التحرير الوطني" تستأنفان محادثات السلام الأسبوع المقبل

بوجوتا (د ب أ)

من المقرر أن يتم استئناف محادثات السلام بين الحكومة الكولومبية وجماعة جيش التحرير الوطني اليسارية في كوبا الأسبوع المقبل، حسبما أعلن الجانبان اليوم السبت في بيان مشترك.

وستكون الاستعدادات لوقف إطلاق نار جديد، الهدف الرئيسي للجولة الجديدة من المحادثات التي ستجري في هافانا.

وتم تعليق المفاوضات في كيتو بالاكوادور فى يناير، ويأتي هذا الانتقال إلى العاصمة الكوبية بعد أن أعلنت الحكومة الإكوادورية الشهر الماضي أنها لن تستضيف محادثات السلام ولن تعد وسيطة فيها.

وقال الرئيس الإكوادوري لينين مورينو إن القرار سيبقى ساريا إلى أن توافق جماعة "جيش التحرير الوطني" على وقف "أنشطتها الإرهابية".

وأعلن الرئيس القرار بعد عدة عمليات اختطاف في منطقة الحدود بين البلدين.

وانتهت الهدنة المتفق عليها خلال المفاوضات في يناير. ومنذ ذلك الحين ، استأنفت جماعة جيش التحرير الوطني ، التي تضم حوالي خمسة آلاف مقاتل ، هجماتها على وحدات الشرطة والجيش.

ووقعت الحكومة الكولومبية اتفاق سلام مع حركة القوات المسلحة الثورية (فارك) في هافانا، في نوفمبر 2016.