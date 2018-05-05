إسرائيل: مستعدون لكافة السيناريوهات قبل تحديد مصير الاتفاق النووي مع إيران

القاهرة - (مصراوى):

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبلغ الجانب الإسرائيلي بقراره حول الاتفاق النووي مع إيران.

وأكد ليبرمان أن إسرائيل ليس لديها مصلحة بالتصعيد، لكن بلاده تستعد لكل السيناريوهات الممكنة، مشددًا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح لإيران بالتموضع في سوريا وتجعل أراضيها قاعدة أمامية ضد القوات الإسرائيلية".

واعتبر ليبرمان، في مقابلة مع القناة الإسرائيلية الثانية، السبت، أن جيش الاحتلال تمكن حتى هذه اللحظة من منع إيران من إرساء وجودها العسكري في سوريا، متهماً القوات الإيرانية بأنها "تواصل محاولاتها لتشكيل ترسانة قوية من المدافع الضاربة ونشر راجماتها الصاروخية لحجب السماء أمام إسرائيل".

وقال ليبرمان: "يجب الفهم أن أي ثمن ندفعه حاليا سيكون أقل بكثير مما سندفعه مستقبلا.. لنتصور وضعا معاكسا عندما تنشر إسرائيل راجمات صواريخها فجأة قرب حدود إيران، كيف سترد على ذلك؟ كيف سيرد المجتمع الدولي؟ لن نسمح لإيران بالتموضع في الأرض السورية وتحويلها إلى قاعدة أمامية ضد دولة إسرائيل". وتابع "لا مصلحة لدينا في الحرب، ونفعل كل شيء ممكن لمنع نشوبها".