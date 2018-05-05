روسيا والصين يطالبان بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

(مصراوي)

دعت روسيا والصين، إلى ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (خمسة زائد واحد) والالتزام الصارم بمبادئ هذا الاتفاق، محذرتين من اتخاذ أي خطوات قد تقوض تطبيقه.

وقالت الدولتان في بيان مشترك صدر في ختام أعمال الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر 2020 حول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والتي عقدت يوم أمس في جنيف: "يؤكد الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية دعمهما الثابت للتطبيق الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة بالشكل الذي أقره مجلس الأمن الدولي في القرار 2231 الصادر عام 2015"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشارت روسيا والصين إلى أن التطبيق الصارم لخطة العمل الشاملة المشتركة، أسهم بصورة ملموسة في تعزيز الهيكل العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية وكذلك الأمن الدولي على وجه العموم.

وأعرب البلدان عن قناعتهما بأن إبرام هذا الاتفاق أظهر بشكل واضح أن المشاكل العالقة في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية لا يمكن تسويتها إلا عبر سبل سياسية دبلوماسية بالتوافق مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وشدد البلدان على دعمهما للدور المحوري والمستقل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضمان تفقد ومراقبة المواقع النووية في إيران بموجب القرار 2231 وترحيبهما بالتقارير الدورية الصادرة عن المدير العام للوكالة والتي تؤكد الالتزام الكامل من قبل إيران بتعهداتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.

ويأتي البيان الروسي الصيني المشترك قبيل أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره المرتقب بالبقاء في الاتفاق أو الانسحاب منه.

وكان ترامب طالب بتعديل الاتفاق وهو ما رفضته إيران بشدة وأكدت مرات عدة أنها لن تبقى في الاتفاق فى حال انسحبت واشنطن منه.