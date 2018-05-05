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ارتفاع قتلى انفجار منزل بقطاع غزة إلى 6 أشخاص

09:01 م السبت 05 مايو 2018
ارتفاع قتلى انفجار منزل بقطاع غزة إلى 6 أشخاص

(مصراوي)

أعلن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بقطاع غزة، وصول 6 جثامين إلى المستشفى، عقب انفجار في منطقة الزوايدة وسط القطاع، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وقُتل 6 أشخاص جراء الانفجار الضخم الذي وقع في أحد المنازل بمنطقة الزوايدة، بالإضافة إلى 3 جرحى على الأقل، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان قولهم: إن "دوي انفجار سمع في دير البلح وقد تصاعدت سحابة من الدخان في الأجواء".

وأكدت المستشفى أن الجثامين وصلت ممزقة عقب الانفجار.

دير البلح انفجار منزل قطاع غزة مستشفى شهداء الأقصى منطقة الزوايدة

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