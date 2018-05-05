ارتفاع قتلى انفجار منزل بقطاع غزة إلى 6 أشخاص

(مصراوي)

أعلن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بقطاع غزة، وصول 6 جثامين إلى المستشفى، عقب انفجار في منطقة الزوايدة وسط القطاع، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وقُتل 6 أشخاص جراء الانفجار الضخم الذي وقع في أحد المنازل بمنطقة الزوايدة، بالإضافة إلى 3 جرحى على الأقل، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان قولهم: إن "دوي انفجار سمع في دير البلح وقد تصاعدت سحابة من الدخان في الأجواء".

وأكدت المستشفى أن الجثامين وصلت ممزقة عقب الانفجار.