ارتفاع قتلى انفجار منزل بقطاع غزة إلى 6 أشخاص
(مصراوي)
أعلن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بقطاع غزة، وصول 6 جثامين إلى المستشفى، عقب انفجار في منطقة الزوايدة وسط القطاع، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
وقُتل 6 أشخاص جراء الانفجار الضخم الذي وقع في أحد المنازل بمنطقة الزوايدة، بالإضافة إلى 3 جرحى على الأقل، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان قولهم: إن "دوي انفجار سمع في دير البلح وقد تصاعدت سحابة من الدخان في الأجواء".
وأكدت المستشفى أن الجثامين وصلت ممزقة عقب الانفجار.
الخبر التالى:قرقاش: القضية الفلسطينية أولوية للسعودية
-
388
-
131
-
130
-
89
-
89
-
65
-
46
-
39
-
37
-
33
إعلان