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المفوض الأممي المختص بحرية التعبير يحذر من مقاضاة الانفصاليين الكتالونيين

08:56 م السبت 05 مايو 2018
المفوض الأممي المختص بحرية التعبير يحذر من مقاضاة الانفصاليين الكتالونيين

ديفيد كاي

جنيف (د ب أ)

حذر المفوض الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، ديفيد كاي، الحكومة الأسبانية من مقاضاة الانفصاليين في إقليم كتالونيا بسبب قيام انتفاضة شعبية.

وقال ديفيد كاي فى تصريحات أدلى بها من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، إن توجيه تهمة التمرد يمكن أن يؤدي إلى الحكم بالسجن مدة تصل إلى ثلاثين عاما.

أضاف كاي قائلا إنه طالما أن الأمر لم يصل إلى حالات استخدام العنف أو التحريض عليه فإنه من الممكن أن تنشأ "مخاطر جدية" بالنسبة لحرية التعبير.

وذكر كاي أن مثل هذه الأمور تعد بعد انحسار "الخلافات السياسية الحالية" أمرا من أساسيات المجتمع الديمقراطي.

كان رئيس الوزراء السابق لإقليم كتالونيا كارليس بوجديمون يعتزم الاجتماع اليوم السبت في برلين مع نواب من حزبه "معا من أجل كتالونيا".

ويأتي ذلك على خلفية عوائق قانونية تسببت في تعطيل تشكيل الحكومة في الإقليم الذي يمثل إشكالية الصراع في أسبانيا.

الأمم المتحدة الحكومة الأسبانية ديفيد كاي كتالونيا انتفاضة شعبية

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