أسطنبول (د ب أ)

أبرمت أربعة أحزاب معارضة تركية، اتفاقًا لتشكيل تحالف انتخابي اليوم السبت، في محاولة لتحدي حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم، حزب العدالة والتنمية، في الانتخابات المبكرة المقرر انعقادها في الشهر المقبل.

ولم يضم الائتلاف الجديد، التي سيعرف باسم "تحالف الأمة"، حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. ورغم ذلك سيقدم كل من الأحزاب الثلاثة الأكبر في التحالف مرشحه للرئاسة.

وقال بولنت تيزجان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إن التحالف يعد خطوة نحو "أوسع توافق ممكن". وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من تعرض المعارضة التركية لانتقادات لأنها متشرذمة.

وتوصل حزب الشعب الجمهوري العلماني إلى اتفاق مع حزب الخير المنتمي لتيار يمين الوسط، وحركة إسلامية وحزب يميني آخر.

وقال تيزجان إن المجموعة اتفقت على المبادئ الأساسية، بما في ذلك إعادة حرية التعبير والصحافة بشكل أكمل، وأنها ستتعهد بجعل القضاء أكثر استقلالاً عن الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تحالف حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ بقيادة أردوغان مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف وحركة قومية متطرفة أخرى.أحزاب معارضة تركية توقع على اتفاق تحالف قبل الانتخابات