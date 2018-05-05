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اعتقال إرهابيين في عملية نوعية للجيش شرقي الجزائر

08:21 م السبت 05 مايو 2018
اعتقال إرهابيين في عملية نوعية للجيش شرقي الجزائر

ارشيفية

الجزائر (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن مفرزة للجيش اعتقلت إرهابيين اثنين وصفتهما بـ"الخطيرين"، اليوم السبت، خلال عملية نوعية للجيش لا تزال متواصلة ببلدة زيامة منصورية بولاية جيجل شرقي الجزائر.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الأمر يتعلق باعتقال شخصين كانا قد التحقا بالجماعات الارهابية عامي 1994 و1996 على التوالي.

ونوهت الوزارة، إلى مصادرة مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، و5 خزنات ذخيرة مملوءة عُثر عليهم بحوزة الإرهابيين.

وأشارت الوزارة، إلى أن الحصيلة الإجمالية لهذه العملية التي انطلقت بداية شهر أبريل والتي لا تزال متواصلة، ارتفعت إلى تحييد 8 إرهابيين، حيث تم القضاء على إرهابي، وإلقاء القبض على 5 آخرين، في حين سلم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بالمنطقة استجابة لطلب عائلتيهما.

وذكرت الوزارة أن هذه العملية أسفرت عن ضبط 7 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة ومعدات للتفجير، إضافة إلى اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ.

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