وزير إسرائيلي يتوقع فتح الأجواء السعودية أمام شركات طيران بلاده

القاهرة - (مصراوى):

توقع وزير المواصلات وشؤون الاستخبارات الاسرائيلي "إسرائيل كاتس" أن تسمح السلطات السعودية لجميع الشركات الإسرائيلية فوق أجواء المملكة، مبررًا ذلك بأن إسرائيل لا تريد أن تجد نفسها في وضع تكون فيه شركة إسرائيلية في وضع غير عادل مقارنة بالشركات الأخرى.

واعتبر الوزير الإسرائيلي، خلال مشاركته في مؤتمر إسرائيل للملاحة التابع لاتحاد الطيارين الإسرائيليين، أن فتح الأجواء السعودية للطائرات الإسرائيلية إنجازا مهما وغير عادي، زاعما أنه لا توجد معارضة من حيث المبدأ من جانب السلطات السعودية للسماح لجميع الشركات.

وقال كاتس: "في أعقاب هذا الموقف الإيجابي من السعودية، قدّمت شركة (العال) الإسرائيلية استئنافًا للمحكمة بطلب مساواتها والسماح لها بالتحليق فوق السعودية لتقليص وتخفيض أسعار الرحلة إلى الهند.

وكشف كاتس عن تفاصيل أول رحلة نفذتها شركة "إير إينديا" الهندية في مارس الماضي، قائلًا: "سلطات الرياض رفضت بشكل مفاجئ السماح للرحلة بالعودة عبر أجواء السعودية، كما أضاف: في نهاية المطاف أُعطيَ الإذن، وتتم الرحلات الجوية في مسار مختصر من تل أبيب إلى الهند.

وفي مارس الماضي، انطلقت أولى الرحلات المباشرة من تل أبيب إلى العاصمة الهندية نيودلهي التابعة لشركة الطيران الهندية "طيران الهند" (إير إنديا)، عبر المجال الجوي السعودي.

وكانت السلطات السعودية وافقت لشركة "اير انديا" باستخدام مجالها الجوي للطيران في مسارها من تل ابيب الى نيودلهي، مما سيقلل من وقت الرحلة بنحو ساعتين.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل ولا توجد علاقات دبلوماسية علنية بينهما، كما لم يسبق لها أن وافقت على المرور عبر أجوائها إلى إسرائيل.