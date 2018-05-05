مقتل ستة أشخاص على الأقل في انفجار بمنجم فحم بباكستان

كويتا (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص من باكستان حتفهم اليوم السبت، إثر انفجار وقع بأحد مناجم الفحم هناك.

وقالت وسائل إعلام محلية اليوم السبت نقلا عن السلطات، إن ما لا يقل عن سبعة آخرين جرحوا جراء الحادث الذي وقع بمدينة كويتا في غرب البلاد.

وأضافت وسائل الإعلام، أن قوات الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث من أجل انتشال العمال الذين طمروا داخل المنجم.

وتضاربت الأنباء التي صدرت حتى الآن عن العدد الدقيق للجرحى والمحتجزين داخل المنجم، كما لم يتضح حتى الآن سبب وقوع الانفجار.