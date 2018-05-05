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آلاف المحتجين يتظاهرون ضد ماكرون في شوارع باريس

06:02 م السبت 05 مايو 2018
آلاف المحتجين يتظاهرون ضد ماكرون في شوارع باريس

إيمانويل ماكرون

باريس (د ب أ)

خرج آلاف الأشخاص في مسيرات بشوارع باريس اليوم السبت، في احتجاجات ضد إيمانويل ماكرون وسياسته، قبل الذكرى الأولى لانتخابه.

ورأى مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) متظاهرين يسيرون في وسط العاصمة الفرنسية، حاملين لافتات كتب عليها شعارات مثل "أوقفوا ماكرون".

وفي أعقاب أعمال شغب من قبل جماعة يسارية متشددة على هامش مسيرات "عيد العمال التقليدية" التي نظمتها نقابات عمالية في باريس الأسبوع الماضي، ذكرت الشرطة أنها بصدد تعزيز الأمن، بنشر ألفي رجل شرطة اليوم السبت.

وكان من بين المتظاهرين طلاب وموظفون بالسكك الحديدية دخلوا في إضراب منذ عدة أسابيع.

ويقول منتقدو ماكرون إن إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية تدعم الشركات والأثرياء في المجتمع. وأطلق المنظمون على مظاهرتهم الاسم الساخر: "احتفال ماكرون وعالمه".

وتنتقد الحكومة المظاهرة، على خلفية أعمال شغب وقعت في عيد العمال، لكن السياسي اليساري، جان لوك ميلنشون رد بأن ماكرون "لا يمكن أن يصمد أمام أي معارضة".

وكان عضو في حزب "حركة فرنسا الأبية"، التي يترأسها ميلنشون قد دعا إلى مظاهرات اليوم السبت.

وتحل بعد غد الاثنين الذكرى الأولى لانتخاب ماكرون.

وكان الرئيس على بعد آلاف الكيلومترات من مكان الاحتجاجات اليوم السبت حيث أنهى زيارة إلى الأراضي الفرنسية وراء البحار في كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.

احتجاجات إيمانويل ماكرون باريس فرنسا

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