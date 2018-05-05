السلطات الهندية تقبض على 15 شخصًا بتهمة اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها

نيودلهي (د ب أ)

ألقت السلطات الهندية القبض على 15 شخصًا، على خلفية اغتصاب جماعي مزعوم لفتاة 16 عامًا، وقتلها بإشعال النار فيها وهي على قيد الحياة، في ولاية جهارخاند بشرق البلاد.

وقال جيتيندرا كومار سينج كبير المسؤولين في المنطقة اليوم السبت، إن المشتبه بهم الرئيسيين هم من بين من تم إلقاء القبض عليهم ليل الجمعة، بينما لا يزال خمسة آخرون طلقاء.

وقالت أسرة الفتاة إن أربعة رجال، يقال إنهم مخمورون، خطفوا الفتاة من حفل زفاف كانت تحضره بقرية قريبة ليل الخميس، واقتادوها إلى مكان مهجور واعتدوا عليها جنسيا.

واشتكى والد الفتاة بعد ذلك إلى أعضاء مجلس القرية، لكن تم إخلاء سبيل المتهمين بعد عقوبة عبارة عن الجلوس والوقوف بشكل متكرر مئة مرة إلى جانب دفع غرامة قدرها 50 ألف روبية (750 دولار)، بحسب سينج.

وذكر سينج: "أن أسرة الفتاة تقول أن الرجال، الذين انتابهم الغضب ازاء قيام والد الفتاة بالتقدم بشكوى الى مجلس القرية عن عملية الاغتصاب، هاجموا منزل الأسرة وضربوا أفرادها واضرموا النار في الفتاة وهي على قيد الحياة بعد سكب الكيروسين عليها".

وأثبتت فحوص الطب الشرعي وقوع اعتداء جنسي على الفتاة.

وأوضح سينج أنه "تم إلقاء القبض على الرجال الأربعة إلى جانب أعضاء مجلس القرية"، مضيفًا: "نقوم بعمليات دهم من أجل القبض على الخمسة الآخرين الذين ما زالوا طلقاء".