الجيش اليمني يسيطر على تلال استراتيجية في محافظة صعدة

صنعاء (د ب أ)

سيطرت قوات الجيش اليمني، الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، على تلال استراتيجية، إثر معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، في معقل الأخيرين، بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

ونقل موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، عن قائد اللواء 143 العميد الركن ذياب القبلي، قوله إن "قوات اللواء شنت هجوما عنيفاً على مواقع مليشيا الحوثي في مديرية كتاف، و حررت خلاله عددا من التباب الاستراتيجية والهامة (تلال جبلية).

وأوضح العميد القبلي، أن" تقدم الجيش، جاء بإسناد جوي مباشر من قبل مقاتلات التحالف العربي، التي شاركت في العمليات وقصفت مواقع المليشيا الحوثية".

وكشف القائد العسكري اليمني أن" المعارك أسفرت عن تكبد المليشيا الحوثية خسائر بشرية كبيرة ، علاوة على تدمير عدد كبير من الآليات القتالية التابعة لها".

وأشار العميد القبلي إلى أن المعارك ما تزال على أشدها(حتى عصر اليوم)، وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني رغم الحقول الواسعة من الألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية، في محاولة يائسة منها لإعاقة تقدم الجيش.

وتكمن أهمية محافظة صعدة المحاذية للحدود السعودية، في أنها المعقل الرئيس لجماعة الحوثي المسيطرة عليها وعلى محافظات أخرى، والمقر الدائم لزعيمها عبد الملك بدر الدين الحوثي.

وتشهد اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام، حربا عنيفة بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، من جهة أخرى، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، ومليوني نازح، فضلا عن تسببها بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب تقديرات سابقة للأمم المتحدة.