الرئيس التونسي يحث على المشاركة بكثافة في الانتخابات البلدية غدًا

تونس- (د ب أ):

حث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، التونسيين على الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع غدًا الأحد، للادلاء باصواتهم فى أول انتخابات بلدية تشهدها تونس منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011.

وقال السبسي، في رسالة فيديو وجهها إلى الناخبين عشية الانتخابات البلدية "يوم الأحد ليس يوما عاديا. التونسيون مدعوون للذهاب الى صناديق الاقتراع من أجل الانتخابات البلدية".

وأوضح السبسي "تبدو القضية بسيطة، لكنها في نفس الوقت هامة جدا؛ لأنها تعني ان تونس مستمرة في تكريس المسار الديمقراطي".

وستتوج الانتخابات البلدية الانتقال السياسي الذي انطلق عقب سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير عام 2011 بعد 3 انتخابات شهدتها البلاد منذ تلك الفترة شملت انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 والرئاسية والتشريعية عام 2014.

وقال السبسي "نتذكر تاريخ 14 يناير 2011 عندها لم نكن نتصور أن الانتقال السياسي سيستمر. الشعب التونسي لن يتأخر وسيقيم الدليل انه يستحق هذا المسار. لهذا عليه أن يتجند من أجل التصويت لمن يريد".

وتسود مخاوف من عزوف الناخبين غدا الأحد عن المشاركة بعد ان سجلت مشاركة الأمنيين والعسكريين نسبة ضعيفة الأحد الماضي لم تتعد 12 بالمائة.

وتابع السبسي "نريد ان نقدم للعالم ان اختيارنا للديمقراطية كان صحيحا. نأمل أن يحل يوم الاثنين لنرى تونس قد اتخذت خطوة أخرى على الطريق الصحيح".