ميركل ترغب في تعزيز دور المرأة داخل حزبها المسيحي

فرانكفورت- (د ب أ):

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن رغبتها في ان تمنح المرأة دورا أكبر داخل حزبها المسيحي الديمقراطي.

وخلال كلمتها أمام اتحاد النساء، قالت ميركل، اليوم السبت، في مدينة فرانكفورت:" النصاب القانوني لم يعد اليوم، كافيا بالنسبة لنا".

وتأتي هذه الكلمة بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الاتحاد التابع لحزب ميركل المسيحي، حيث كان قد تأسس في مطلع مايو 1948 في مدينة فرانكفورت.

وأضافت ميركل أن تراجع حصة النساء داخل الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي في الدورة التشريعية الحالية من 25 بالمائة إلى 20 بالمائة ليس " قصة نجاح".

يذكر أن الحصة (الكوتة) النسائية معمول بها في الحزب المسيحي، منذ أكثر من 20 عاما، وتنص هذه الكوتة على أن يكون للنساء 30 بالمائة من كل المناصب المدرجة في قائمة الحزب.

وأضافت ميركل أنه نظرا لأن الحزب لديه العديد من الترشيحات المباشرة على المناصب، فإنه لم يعد من الممكن "إصلاح" هذه النسبة عبر القائمة.

في الوقت نفسه، اعتبرت ميركل أن رفع حصة النساء بين أعضاء الحزب المسيحي هي " قضية وجودية"، لافتة إلى أن تمثيل أي حزب للشعب مرهون بهذه الخطوة.

يذكر أن الكوتة النسائية داخل الحزب المسيحي تبلغ في الوقت الراهن 26 بالمائة.

ويضم الاتحاد النسائي داخل الحزب المسيحي 110 ألف عضو، ليكون بذلك أقوى روابط الأحزاب.