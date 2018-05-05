إسرائيل تطلق النار على فلسطينيين اقتربوا من السياج الحدودي مع غزة

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن جنوده أطلقوا النار على مجموعة من الفلسطينيين الذين حاولوا إلحاق أضرار بالسياج الأمني الحدودي بين اسرائيل وقطاع غزة، ما أدى إلى تراجعهم.

وفي حادث ثان، قال الجيش إن قواته رصدت العديد من الفلسطينيين الذين اخترقوا الحدود ووضوعا قنابل مولوتوف قرب السياج الأمني قبل عودتهم إلى غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتشهد منطقة السياج الامني اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية منذ انطلاق مسيرة العودة الكبري في الثلاثين من الشهر الماضي، والمتوقع أن تبلغ ذروتها في الخامس عشر من الشهر الحادي.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل قرابة 45 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.