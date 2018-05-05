المئات يطالبون بإجراء انتخابات جديدة في تايلاند في نوفمبر

بانكوك- (د ب أ):

احتشد المئات من المتظاهرين في بانكوك، اليوم السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات وتنحي الحكومة العسكرية في تايلاند.

وقال زعيم الاحتجاجات، رانجسيمان روم في بيان "نطالب الحكومة العسكرية بإجراء انتخابات بحلول تشرين ثان/ن وفمبر من هذا العام، وأن يتنحى المجلس العسكري عن السياسة، ويوقف الجيش دعمه للحكومة المنتخبة".

وتعد مظاهرات اليوم السبت، واحدة من أكبر المظاهرات التى تشهدها تايلاند منذ سنوات ضد المجلس العسكري.

وربما يكون ذلك أوضح مؤشر حتى الآن بأن عددا كبيرا من التايلانديين، غير راضين عن الحكم العسكري والوعود الجوفاء من قبل المجلس العسكري لإجراء انتخابات.

كان المجلس العسكري، الذي تعهد في بادئ الامر بالبقاء في السلطة لعام واحد فقط بعد انقلاب مايو 2014، قد أجل مواعيد الانتخابات عدة مرات منذ ذلك الحين، معللا ذلك بالحاجة إلى استكمال إصلاحاته وضمان الأمن الوطني .

وقال موظف حكومي، (48 عاما)، طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) "ليس هناك أي تحسن، الاقتصاد ليس على ما يرام والفساد الذي تعهد الجيش بإنهائه لايزال متفشيا".

ومنذ توليها السلطة، منعت الحكومة العسكرية تنظيم المظاهرات السياسية واتخذت إجراءات صارمة ضد المعارضين.

والقت قوات الامن القبض على روم والعديد من زعماء الاحتجاج الآخرين عدة مرات على أساس الإخلال بالنظام العام.