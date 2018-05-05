إسرائيل تُطلع مسؤولي استخبارات أوروبيين على أرشيف إيران النووي

تل أبيب- (د ب ا):

كشف مسؤول إسرائيلي أن مسؤولين استخباراتيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا زاروا إسرائيل في الأيام الأخيرة، وتم إطلاعهم على النتائج الإسرائيلية، التي تم الحصول عليها من خلال مجموعة من الوثائق الإيرانية التي تم الاستيلاء عليها حول تطوير الأسلحة النووية في الجمهورية الإسلامية في الماضي.

وقال المسؤول، الذي لم يتم تسميته، للقناة العاشرة الإسرائيلية، إن جميع المواد التي حصلت عليها اسرائيل في عملية استخباراتية جريئة ستقدم الاسبوع المقبل إلى الدول الثلاث وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة .

وكشف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، أن جواسيس اسرائيليين هرّبوا إلى خارج ايران نحو 100 ألف وثيقة وملفات مؤرشفة تعرض بالتفصيل طموحات طهران في مجال الاسلحة النووية وأبحاثا في السنوات السابقة لتوقيع الاتفاق.

وقال المسؤول الرفيع، في التصريحات التي أوردها الموقع الالكتروني لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، السبت، إن إسرائيل نسقت كشفها عن الوثائق النووية مع البيت الأبيض .

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن ادعاءات رئيس الوزراء "الصهيوني بنيامين نتنياهو" عن تطوير ايران للسلاح النووي كاذبة وهدفها خداع الشعوب وبعض الحكومات.

يأتي ذلك قبل أيام من الموعد المحدد لإعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب موقفه بشان تمديد رفع العقوبات من عدمه.

كان ترامب قد ربط تمديد رفع العقوبات، برغبته في تعديل الاتفاق النووي المبرم بين ايران والولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا والمانيا، قبل اعلانه المرتقب.