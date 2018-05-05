منظمة حقوقية تدعو الإمارات لكشف مصير ابنة حاكم دبي

القاهرة- (مصراوي)

حثت منظمة هيومان رايتس ووتش، السبت، السلطات الإماراتية على الكشف عن مكان الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، وتوضيح وضعها القانوني، بعد مزاعم اختفائها قسرًا.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان "على السلطات الإماراتية الكشف فورا عن مكان الشيخة لطيفة ومصيرها، وأن تسمح لها بالاتصال بالعالم الخارجي. إذا كانت محتجَزة فيجب إعطاؤها حقوقها كمحتجزة، بما في ذلك المثول أمام قاضٍ مستقل".

ونقلت المنظمة عن شاهد عيان لم تذكر اسمه إن السلطات الإماراتية أوقفت الشيخة لطيفة،32 عامًا، في 4 مارس الماضي، خلال محاولتها الهروب بحرًا إلى بلد آخر، وأعادتها إلى الإمارات، كما نقلت عن اثنين من أصدقاء الشيخة لطيفة إنها أخبرتهما بأنها ترغب في التخلص من القيود المفروضة عليها، وأشارا إلى أنها مختفية منذ شهرين ولا يُعرَف شيء عنها ما يثير القلق حول أمنها وسلامتها.

وكنت وكالة فرانس برس قد نقلت عن مصدر مُقرب من حكومة دبي أن الشيخة لطيفة أُعيدت إلى بلادها.

ونشرت الشيخة لطيفة مقطع فيديو مدته 40 دقيقة، قالت فيه إن أختها شمسة هربت أيضا من البلد عندما كانت في المملكة المتحدة في 2000، لكن السلطات الإماراتية أعادتها إلى الإمارات، وهذا ما تؤكده تقارير صحفية نُشرت في ذلك الوقت هذه الرواية.