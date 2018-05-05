رئيسة وزراء بنجلاديش تحث الدول الاسلامية على دعم الروهينجا المشردين

دكا- (د ب أ):

طالبت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة الدول الاسلامية بمواصلة الضغط على ميانمار من اجل السماح بعودة آمنة للاجئي الروهينجا، الذين فروا من حملة عسكرية عنيفة هناك.

وقالت الشيخة حسينة، في افتتاح مؤتمر وزراء الخارجية الـ45 لمنظمة التعاون الاسلامي" في دكا اليوم السبت "يستحق الروهينجا أيضا الحق في الحياة والكرامة والوجود مثلنا جميعا".

وأضافت أمام المؤتمر أن بنجلاديش تأوي حوالي 1ر1 مليون من مسلمي الروهينجا، الذين فروا من ميانمار، لاسباب إنسانية.

وعبر حوالي 700 ألف منهم الحدود إلى بنجلاديش للفرار من حملة عسكرية حدثت في أغسطس 2017، في ولاية راخين بميانمار.

ووصفت الامم المتحدة الحملة بأنها "تطهير عرقي".

وقالت حسينة "عندما تتعرض طائفة الروهينجا في ميانمار لتطهير عرقي، لا يمكن أن تتغاضى منظمة التعاون الاسلامي عن ذلك"، مطالبة زعماء المنظمة المكونة من 57 عضوا، الوقوف مع الاشخاص المشردين قسرا لحماية سلامتهم.

وطالبت حسينة المنظمة بمواصلة ضغطها على ميانمار، حتى تفي بوعدها، على أساس اتفاقها مع بنجلاديش على اعادة اللاجئين.

ووقعت بنجلاديش وميانمار في نوفمبر الماضي اتفاقا للبدء في إعادة اللاجئين إلى وطنهم في يناير، لكن العملية تعثرت، على ما يبدو بسبب عملية طويلة للتحقق من هوية الروهينجا وبناء أماكن إيواء جديدة للعائدين وحماية أمنهم في ولاية راخين.