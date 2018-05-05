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مشروع قانون أمريكي لتعليق بيع الأسلحة إلى تركيا

11:38 ص السبت 05 مايو 2018
مشروع قانون أمريكي لتعليق بيع الأسلحة إلى تركيا

الكونجرس الأمريكي

القاهرة- (مصراوي):

أصدر أعضاء في مجلس النواب الأمريكي تفاصيل مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 717 مليار دولار، ويشمل إجراء يوقف بيع الأسلحة مؤقتا إلى تركيا، وجهودا للتنافس مع روسيا والصين، حسب ما نقلته شبكة الحرة الأمريكية.

وأوضحت الحرة أن مشروع القرار سيطلب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تزويد الكونجرس بتقرير عن العلاقات بين واشنطن وأنقرة، الأمر الذي سيعرقل بيع معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير.

ويقترح مشروع القانون بنودا حول فرض عقوبات جديدة على صناعة السلاح الروسية، ومنع التعاون العسكري وتوفير المزيد من التمويل للحرب الإلكترونية.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات التي تتحكم في كيفية استخدام التمويل.

تركيا مجلس النواب روسيا الصين البنتاجون واشنطن أنقرة بيع الأسلحة

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