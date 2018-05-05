الجيش اليمني: مقتل وجرح 20 حوثيا بقصف جوي للتحالف في تعز

صنعاء- (د ب أ):

أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، مقتل وجرح ما لا يقل عن 20 من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، في محافظة تعز، 275 جنوبي صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية قولها إن "الغارات الجوية للتحالف، أسفرت أيضا عن تدمير آليات قتالية تابعة للحوثيين".

وذكر موقع الجيش اليمني، أن قوات التحالف نفذت غارات أخرى ضد مواقع وتجمعات مسلحي الحوثي، جنوبي محافظة الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى منهم.