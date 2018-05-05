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المعارض الروسي نافالني يدعو إلى الاحتجاج ضد بوتين

11:06 ص السبت 05 مايو 2018
المعارض الروسي نافالني يدعو إلى الاحتجاج ضد بوتين

السياسي المعارض أليكسي نافالني

موسكو- (د ب أ):

قبل يومين من مراسم أداء فلاديمير بوتين اليمين الدستورية بصورة رسمية، دعا السياسي المعارض أليكسي نافالني أنصاره إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج ضد الرئيس الروسي الذي أعيد انتخابه مؤخرا.

ومن المتوقع تنظيم مظاهرات في 90 مدينة روسية تحت شعار "إنه ليس قيصرنا!".

حاولت السلطات الروسية الحيلولة دون تنظيم المظاهرات باعتقال أشخاص في عدة مدن ومداهمة مقار منظمة نافالني.

وكانت السلطات الروسية قد منعت الناشط المناهض للفساد نافالني من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي، وحصل فيها بوتين على 77 بالمئة من الأصوات في فترة ولايته الرابعة رئيسا للبلاد. ويشغل بوتين منصب رئيس أو رئيس للوزراء في روسيا منذ قرابة العقدين.

ومن المقرر أن يؤدي بوتين اليمين الدستورية لأحدث فترة ولاية رئاسية تستمر ستة أعوام بعد غد الاثنين في موسكو.

فلاديمير بوتين أليكسي نافالني مظاهرات روسيا الانتخابات الرئاسية
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