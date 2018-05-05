النتائج النهائية تؤكد تحقيق المحافظين نتائج أفضل من المتوقع في الانتخابات المحلية بانجلترا

(أ ف ب):

حقق حزب المحافظين برئاسة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نتائج أفضل من المتوقع في الانتخابات المحلية التي أجريت الخميس في انجلترا، حسب ما أكدت النتائج النهائية التي نُشرت السبت.

واحتفظ الحزب وسط اليمين خصوصا بمعاقله في لندن، رغم حملة قوية لحزب العمال ابرز تشكيل المعارضة الذي لم تأت النتائج على مستوى توقعاته.

وبحسب النتائج النهائية لمجمل المجالس ال150، تمكن حزب العمال من الفوز بـ62 مقعدا فيما خسر المحافظون 32 مقعدا.

فاز الليبراليون الديموقراطيون بـ75 مقعدا في حين انهار حزب "يوكيب" المناهض للاتحاد الاوروبي مع خسارته 132 مقعدا. ربح حزب الخضر من جهته، ثمانية مقاعد.

وقال رئيس حزب المحافظين براندون لويس لشبكة سكاي نيوز "لقد كان اداؤنا افضل مما كان متوقعا" مضيفا "حزب العمال الذي كان يظن ان بامكانه الفوز بكل شيء في لندن لم يفز الا بدائرة واحدة اضافية".