وصول 91 صيادا يمنيا إلى بلادهم بعد قرابة شهرين من احتجازهم بالسعودية

صنعاء- (د ب أ):

وصل 91 صيادا يمنيا، إلى ميناء الاصطياد في محافظة الحديدة، غربي البلاد، الواقع تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية، بعد نحو شهرين من احتجازهم في السعودية.

وفي بيان مقتضب له، أصدره اليوم السبت، أوضح مكتب وزارة حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ الوطني( مشكلة من الحوثيين وحلفائهم)، إن هؤلاء الصيادين وصلوا إلى ميناء الاصطياد السمكي، في مدينة الحديدة، على متن سبعة قوارب.

وأضاف أن" هؤلاء الصيادين كانوا محتجزين في سجون جازان بالسعودية، بعد اعتقالهم من داخل المياه الإقليمية اليمنية قبل 50 يومًا".

ولفت إلى "أن معظم المفرج عنهم، هم من أبناء مديريتي حيس والجراحي، في محافظة الحديدة".

ولم يتسن الحصول على تعليق من الجانب السعودي حول هذا الجانب، كما لم يصدر من وسائل إعلامه أي تعليق بهذا الخصوص.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا، منذ مارس من العام 2015، بناء على طلب من حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصورهادي، للتصدي للانقلاب الذي قام به الحوثيون في عام 2014وسيطروا من خلاله على مفاصل الدولة.