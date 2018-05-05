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القبض على 14 شخصا في الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة واضرام النار فيها

10:41 ص السبت 05 مايو 2018
القبض على 14 شخصا في الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة واضرام النار فيها

أرشيفية

نيودلهى- (دب ا):

ألقت السلطات الهندية القبض على 14 شخصا على خلفية اغتصاب جماعى مزعوم لفتاة تبلغ من العمر 16 عاما في ولاية جهارخاند بشرق البلاد.

وقال جيتيندرا كومار سينج كبير المسؤولين في المنطقة اليوم السبت إن عمليات القبض على هؤلاء الاشخاص بدأت في وقت متأخر يوم أمس الجمعة، ولايزال هناك ستة من المشتبه فيهم فارين.

وقال سينج:" ان اسرة الفتاة تقول ان الرجال، الذين انتابهم الغضب ازاء قيام والد الفتاة بالتقدم بشكوى الى مجلس القرية عن عملية الاغتصاب، هاجموا منزل الاسرة وضربوا افرادها واضرموا النار في الفتاة وهى على قيد الحياة بعد سكب الكيروسين عليها".

واثبتت فحوص الطب الشرعى وقوع اعتداء جنسى على الفتاة.

الهند اغتصاب الشرطة الهندية كيروسين

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