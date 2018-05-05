من هو محرم إينجة منافس أردوغان على رئاسة تركيا؟

(بي بي سي):

أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، ترشيح محرم إينجة، النائب عن ولاية يالوفا، لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الشهر المقبل في مواجهة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وينتمي حزب الشعب الجمهوري إلى التيار العلماني اليساري، وشكله مصطفى كمال أتاتورك في عام 1923 ليكون أول حزب حاكم في تركيا الحديثة.

ولم يسبق للحزب الحصول على نسبة أعلى من 25 في المئة من أصوات الناخبين في دولة ينتمي أغلبية سكانها إلى التيار المحافظ.

ولد محرم إينجة في 4 مايو عام 1964 لعائلة مهاجرة من اليونان استقرت في ولاية لوفا.

ويمثل إينجة، المتحدث المفوه، اليمين داخل حزب الشعب، ويُوصف بأنه من العلمانيين المعتدلين في الحزب.

وهو من المعارضين لزعيم الحزب كمال قليغدار أوغلو، ونافسه على رئاسة الحزب في السابق.

وخلال فترة حظر الحجاب كان من العلمانيين القلائل الذين دافعوا عن الحق في ارتداء الحجاب.

وقال إينجه في وقت سابق إنه قد يعرض القصر الرئاسي الذي بناه أرودغان للبيع حال فوزه بالرئاسة.

كما اتهم حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية بأنه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

ويرى مراقبون أن إينجة يُعد بمثابة "الاختيار الآمن" لحزب الشعب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة.