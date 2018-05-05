الرئيس بوش الأب يغادر المستشفى ويعود إلى المنزل

واشنطن- (د ب أ):

غادر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب مستشفى في ولاية تكساس حيث كان يتعافى من عدوى مهددة للحياة، وفقا لما ذكره المتحدث باسمه يوم الجمعة.

وكان بوش، 93 عامًا، يتلقى العلاج في مستشفى هيوستن ميثوديست منذ 22 أبريل، في صباح اليوم التالي لجنازة زوجته باربرا، وفقا للمتحدث باسمه جيم ماكجراث.

وكتب ماكجراث على تويتر "أوضح أطباؤه أنه بخير وسعيد بالعودة إلى منزله".

وكان الرئيس الأسبق قد ذكر يوم الخميس الماضي أنه "تأثر جدا" بإعلان المستشفى عن إطلاق اسمه هو وزوجته الراحلة على ردهة مبنى جديد بالمستشفى.

وتم نقل الرئيس الحادي والأربعين، الذي سكن البيت الأبيض بين عامي 1989 و1993 ، إلى المستشفى بعد الإصابة بعدوى انتشرت إلى دمه.

وأمضى بوش بضعة أيام في العناية المركزة قبل الانتقال إلى غرفة مستشفى عادية الأسبوع الماضي.