إيران:العلاقات العسكرية والأمنية مع سلطنة عمان ايجابية

طهران-(د ب ا):

وصفت إيران علاقاتها العسكرية والأمنية مع سلطنة عمان بالايجابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة التعاون العسكري والدفاعي المشترك بين الجمهورية الإسلامية الأيرانية وسلطنة عمان، اليوم السبت، في العاصمة الايرانية طهران.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان وفداً عسكرياً عمانياً رفيع المستوى وصل صباح اليوم السبت إلى العاصمة الايرانية طهران للمشاركة في الاجتماع الرابع عشر للجنة التعاون العسكري والدفاعي المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان، حيث التقى الوفد بمساعد الشؤون الدولية لهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد قدير نظامي.

وبحث الجانبان في الجولة الاولى من هذه المباحثات وتيرة التقدم في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة والتخطيط لتعزيز العلاقات العسكرية والامنية بين القوات المسلحة للبلدين.

ووصف العميد نظامي خلال هذا اللقاء، العلاقات العسكرية والامنية بين ايران وعمان بالايجابية والمتنامية، قائلا، في وقت تتمتع فيه العلاقات السياسية والعسكرية للبلدين بأوضاع مناسبة، تسود المنطقة والعالم الاسلامي اوضاع سياسية وعسكرية مقلقة لايمكن تحملها وذلك لاسباب مختلفة.

واعتبر" جرائم التكفيريين بدعم امريكا وبعض الدول الاقليمية كالسعودية وكذلك تعاون بعض الدول الاسلامية كالسعودية مع الكيان الصهيوني السببين الرئيسيين للازمة في المنطقة والعالم الاسلامي".

ونوه العميد نظامي إلى ان الجمهورية الاسلامية تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية من قبل امريكا وبعض الدول الغربية وذلك بسبب محاربتها للارهاب ودورها في هزيمة داعش، مؤكدا ان القوات المسلحة الايرانية سترد بقوة على أي تهديد تتعرض له البلاد من قبل الاعداء.

بدوره اعتبر مساعد شؤون العمليات والتخطيط في هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة العمانية العميد حمد بن راشد البلوشي، ان السبب الرئيسي للصراعات هو التفرقة في العالم الاسلامي، مؤكدا ضرورة تسوية دول المنطقة والمسلمين للخلافات من خلال الرجوع إلى طاولة الحوار والمباحثات.

ومن المقرر أن يجري الوفد العماني خلال زيارته إلى طهران مباحثات مع كبار المسؤولين العسكريين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما ستقام خلال الايام القلية المقبلة مناورة بحرية مشتركة للامداد والانقاذ بمشاركة القوات البحرية للجيش الايراني وحرس الثورة الاسلامية وحرس الحدود الايراني والقوات البحرية والشرطة العمانية في مياه الخليج .