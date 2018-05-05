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المعهد الجيولوجي الأمريكي: زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب هاواي

08:41 ص السبت 05 مايو 2018
المعهد الجيولوجي الأمريكي: زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب هاواي

واشنطن- (أ ش أ):

ضرب زلزال بلغت شدته 6,9 درجة على مقياس ريختر، أرخبيل هاواي الليلة، في المكان نفسه الذي وقع ثوران بركاني قبل يوم واحد.

وأوضج المعهد الجيولوجي الأمريكي - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت، أن الزلزال وقع على بعد 16 كيلومترا في جنوب غرب منطقة ليلاني إيستاتس وعلى عمق خمسة كيلومترات تقريبا في المكان نفسه الذي وقع فيه زلزال مدمر بقوة 7,1 درجات عام 1975".

هذا المحتوى من

Asha
المعهد الجيولوجي الأمريكي هاواي زلزال

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