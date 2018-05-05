افتتاح معرض صور "كنوز مصر المخفية" بالمركز الثقافي المصري بباريس

باريس- (أ ش أ):

شهد المركز الثقافي المصري بباريس افتتاح معرض صور فوتوغرافية "كنوز مصر المخفية" في سلسلة جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين وسيوة وسانت كاترين للفنانين شريف لطفي وعمرو القاضي وحازم الميهي.

وحضر حفل الافتتاح المستشارة الثقافية المصرية بباريس د.نيفين خالد وعدد من المهتمين بالتراث الثقافي المصري القديم والمعاصر.

وتبرز اللوحات الطبيعة الخلابة في جبل "علبة" في مثلث حلايب، والذي يعد من أهم وأكبر المحميات الطبيعية المصرية وهو غني بالنباتات الصحرواية المستخدمة في الرعي الذي يعتمد علية بشكل أساسي سكان المنطقة.

كما تظهر، أيضا، بحيرة البرلس الممتدة من كفر الشيخ إلى البحر المتوسط وما تتميز به من مراكب شراعية خاصة، وتسلط الضوء على بعض عادات وتقاليد سكان تلك المناطق الجبلية والصحرواية.

وقال الفنان المصور شريف لطفي إن الصور التي يلتقطها تعكس رؤيته للعالم الذي يحيط به، معربا عن أمله أن تكون مصدر الهام للآخرين، فيما أكد حازم الميهي أنه بدأ حياته كمهندس معماري واهتم دائما برسم الأشخاص "بورتريه" وبالتقاط صور فوتغرافية تعكس جمال الطبيعة.

أما عمرو القاضي فقد شارك في عدد من المعارض في مصر وفي الخارج وكذلك في أنشطة لقناة ناشيونال جيوجرافيك.