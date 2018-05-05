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مقتل العشرات من مليشيات الحوثي خلال غارات للتحالف العربي باليمن

02:55 ص السبت 05 مايو 2018
مقتل العشرات من مليشيات الحوثي خلال غارات للتحالف العربي باليمن

أرشيفية

صنعاء- (أ ش أ):

شنت مقاتلات التحالف العربي في اليمن غارات جوية على عدة مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي في جبهة الساحل الغربي، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة للمليشيات ومصرع العشرات في صفوفها.

وأشارت مصادر يمنية، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، الجمعة، إلى تقدم القوات اليمنية باتجاه مفرق و منطقة البرح، مؤكدة أن التقدم مستمر وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين، الذين تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المواجهات.

كانت قوات المقاومة الوطنية اليمنية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، قد سيطرت، في وقت سابق، على سلسلة جبلية استراتيجية ومواقع للحوثيين في محيط مفرق المخا والبرح.

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