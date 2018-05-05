المقاومة اليمنية: بدء العد التنازلي لمعركة تحرير مديريات الساحل الغربي

صنعاء- (أ ش أ):

قال مصدر في المقاومة الوطنية اليمنية إن آلاف المقاتلين المدربين من أفراد المقاومة تقدموا على عدة محاور بجبهة الساحل الغربي، مدعومين بتعزيزات عسكرية وآليات ثقيلة ومدرعات ومدافع وغطاء جوي بالتزامن مع توسيع محاور القتال مع ميليشيات الحوثي وقطع طرق إمداد الميليشيات من مفرق المخا-البرح.

وأشار المصدر - وفقا لقناة (سكا نيوز) الإخبارية الجمعة - إلى بدء العد التنازلي لمعركة تحرير ما تبقى من مديريات الساحل الغربي الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، ودحر المشروع الإيراني الانقلابي في اليمن واستعادة الدولة وما تبقى من مناطق تحت سيطرة الحوثيين.

وكانت قوات المقاومة الوطنية اليمنية، وبدعم من المقاومة "الجنوبية" و"التهامية"، قد بدأت عملية عسكرية واسعة على الساحل الغربي لليمن باتجاه مفرق المخا والبرح غربي محافظة تعز.