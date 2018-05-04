الكويت| العثور على جهاز المصدر المشع الذي يستخدم في التصوير الصناعي

الكويت - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء اليوم الجمعة، العثور على جهاز المصدر المشع المفقود في موقع العمل بحقل برقان، والذي يستخدم في التصوير الصناعي، مشيرة الى أنه كان على حالته محكم الإغلاق.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن هذا الإعلان يأتي الحاقا للبيان المشترك الصادر من الجهات الحكومية ومؤسساتها والممثلة في لجنة الطوارئ الاشعاعية والأمن النووي.

وأوضحت أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت اتصالا من أحد الوافدين، والذي يعمل في شركة نفط الكويت، بعثوره على الجهاز بالقرب من منطقة عمله؛ حيث تم تسلمه من منطقة جليب الشيوخ محل اقامة الوافد.

وأضافت أن المذكور بادر بالاتصال بهاتف الطوارئ عقب قراءته بيان وزارة الداخلية، مؤكدا عدم معرفته بما يحتويه الجهاز، وأنه لم يحاول فتحه أو العبث به.

وأشارت إلى أنه تم عمل مسح شامل للمنطقة بالكامل من قبل فريق التدخل السريع، وتبين عدم وجود أي مواد إشعاعية.