ترامب: نقوم بعمل جيد بخصوص كوريا الشمالية

واشنطن - (أ ش أ)

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، بأن بلاده تقوم الأن بعمل جيد بخصوص كوريا الشمالية.

وقال ترامب، خلال خطاب له في اجتماع للاتحاد القومي للأسلحة نقلته شبكة "سي إن إن"، إن الإدارة السابقة لبلاده اتبعت سياسة الصمت في قضية كوريا الشمالية خوفاً من غضب بيونج يانج.

وهاجم ترامب الاتفاق النووي الإيراني قائلاً: "إن الإدارة السابقة وقعت هذا الاتفاق بينما هم يخرجون في مسيرات مرددين (الموت لأمريكا)".

كما هاجم ترامب خلال خطابه بعض وسائل الإعلام الأمريكية لإذاعتها أخباراً وصفها بأنها "غير دقيقة"، مؤكداً أنه لا يزال يتمتع بدعم الشعب الأمريكي القادر على تمييز ما تنقله بعض وسائل الإعلام من أخبار كاذبة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أسوأ قوانين هجرة في العالم، مشددا على ضرورة القضاء على الهجرة غير الشرعية وأن بلاده ستتمتع بحدود قوية للغاية.

وأضاف ترامب، خلال خطابه في لقاء للاتحاد القومي للأسلحة، إن بلاده دخلت حروب للدفاع عن حدود بلاد أخرى؛ بينما لا تدافع عن حدودها، مؤكداً أن إدارته ستبدأ في الدفاع عن الحدود الأمريكية.

وتابع الرئيس الأمريكي: "إدارتي تؤمن بأن مدننا يجب أن تكون مكانا آمنا للأمريكيين وليس "ملجأ للمجرمين". على حد قوله

وبخصوص تأمين المدارس، أعلن ترامب أن إدارته تعتقد أنه يجب السماح للمعلمين المدربين جيداً على استخدام السلاح بحمل السلاح داخل المدارس للدفاع عنها.