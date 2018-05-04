إسرائيل تنسحب من سباق الترشح لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن

نيويورك (د ب أ)

انسحبت إسرائيل اليوم الجمعة، من سباق الترشح لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي.

وقالت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في بيان اليوم الجمعة: "بعد التشاور مع شركائنا، بمن فيهم الأصدقاء، قررت دولة إسرائيل إرجاء ترشحها".

ويترك انسحاب إسرائيل الباب مفتوحا أمام كلًا من ألمانيا وبلجيكا فقط، كمرشحين للمقعدين المخصصين لـ "مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى"، وتبدأ فترة العضوية في عام 2019 وتستمر لمدة عامين.

ويضم مجلس الأمن خمسة أعضاء دائمين هم الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة - وعشرة أعضاء غير دائمين يتم تقسيم مقاعدهم عن طريق الكتل الإقليمية.

ومن المقرر أن تصبح خمسة من المقاعد غير الدائمة شاغرة هذا العام ، وستجري الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخابات الشهر المقبل لتحديد الدول التي ستحصل عليها.

وفي هذه الانتخابات ، سيخصص أحد المقاعد الخمسة الشاغرة لقارة أفريقيا ، ومقعد لقارة آسيا والمحيط الهادئ ، وآخر لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، ومقعدان لمجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وقد شنت قيادة السلطة الفلسطينية حملة لضمان دعم الدول العربية وغيرها من الحلفاء لها فى منع محاولة إسرائيل الترشح لعضوية مجلس الأمن.

يذكر ان إسرائيل لم تشغل أبدا مقعدا في مجلس الأمن.