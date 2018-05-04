جولياني: المبلغ المدفوع للممثلة الإباحية كان لعلاج مزاعم كاذبة

واشنطن (د ب أ)

قال المحامي الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني اليوم الجمعة، إن المبلغ الذي تم دفعه إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز كان "لحل ادعاء شخصي وكاذب"، ولا يتعلق بالحملة الانتخابية.

وأصدر جولياني بيانًا لتوضيح تصريحات كان أدلى بها في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي بدت أنها تتعارض مع ما قاله ترامب ومحاميه الشخصي مايكل كوهين سابقًا عن مبلغ الـ 130 ألف دولار.

وجاء في بيان جولياني اليوم الجمعة: "ليس هناك انتهاك للحملات (الانتخابية). المبلغ قد تم دفعه لحل إدعاء شخصي وكاذب من أجل حماية أسرة الرئيس"، مشيرا إلى أنه "كان سيتم دفعه في أي مناسبة سواء كان مرشحا (ترامب) أم لا".

كان ترامب قد ألمح في وقت سابق من أن جولياني الذي انضم إلى فريقه القانوني قبل أيام قليلة ربما قد أخطأ في حديثه خلال مقابلته يوم الأربعاء مع قناة فوكس نيوز بشأن سؤال عن المبلغ المدفوع إلى دانيلز التي اسمها الحقيقي هو ستيفاني كليفورد .

وقال جولياني يوم الأربعاء إن ترامب سدد الأموال التي دفعها المحامي مايكل كوهين إلى دانيلز في إطار تسوية بشأن علاقة مزعومة.

وتبدو التصريحات متعارضة مع تبريرات كوهين السابقة بشأن مبلغ بقيمة 130 ألف دولار قال إنه دفعه من جيبه الخاص وبدون علم ترامب.

كما ينفي ترامب أنه كان على علم بالمبلغ الذي يقول منتقدون إنه يمكن تفسيره بأنه حملة تبرع غير قانونية.

وأشاد ترامب بجولياني اليوم الجمعة قائلا إنه "متفان" في عمله.

كما قال إن جولياني يتفق معه في الرأي في أن التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبارة عن عملية انتقامية تشبه "مطاردة الساحرات" وهو أمر سيئ على البلاد.

وينفي البيت الأبيض أن يكون ترامب قد أقام علاقة جنسية مع دانيلز.