ترامب يدافع عن محاميه الجديد جولياني في قضية ستورمي دانيلز

واشنطن (د ب أ)

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أن حديث محاميه الجديد، عمدة نيويورك السابق رودي جولياني، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن دفع مبلغ إلى ممثلة الافلام الإباحية ستورمي دانيلز لم يكن دقيقا.

وقال ترامب إن جولياني سيصدر بيانا في وقت لاحق، مضيفا أنه "سيقدم ما لديه من حقائق بشكل صريح".

وقال جولياني يوم الأربعاء، إن ترامب سدد الأموال التي دفعها المحامي مايكل كوهين إلى دانيلز في إطار تسوية بشأن علاقة مزعومة.

وتبدو التصريحات متعارضة مع تبريرات كوهين السابقة بشأن مبلغ بقيمة 130 ألف دولار قال إنه دفعه من جيبه الخاص وبدون علم ترامب.

كما ينفي ترامب أنه كان على علم بالمبلغ الذي يقول منتقدون إنه يمكن تفسيره بأنه حملة تبرع غير قانونية.

وأشاد ترامب بجولياني اليوم الجمعة قائلا إنه "متفان" في عمله.

كما قال إن جولياني يتفق معه في الرأي في أن التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبارة عن عملية انتقامية تشبه "مطاردة الساحرات" وهو أمر سيئ على البلاد.

ولم يحدد ترامب موعد إصدار جولياني بيانه الجديد.

وينفي البيت الأبيض أن يكون ترامب قد أقام علاقة جنسية مع دانيلز. وتقول إن المقصود من دفع المبلغ كان المحافظة على سرية الأمر.