الصين تنفي اتهامات أمريكا بإصابة طيارين حربيين بأشعة الليزر

بكين - (أ ش أ)

نفت وزارة الدفاع الصينية اليوم اتهامات أمريكية وصفتها بأنها "اعتباطية" حول إصابة طيارين أمريكيين بأشعة الليزر أثناء التحليق فوق قاعدتها العسكرية في جيبوتي.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية ، مساء اليوم الجمعة ، عن وزارة الدفاع الصينية قولها ، في بيان ، "لقد فندنا الاتهامات الخاطئة الصادرة عن الجانب الأمريكي عبر القنوات الرسمية ، إن الصين حريصة على احترام القانون الدولي وكذلك قوانين البلدان التي تتواجد فيها".

من جهتها ، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونيينج "بعد تحقيق متأن ، أبلغت الصين بصورة واضحة وصريحة الجانب الأمريكي بأن الاتهامات الكاذبة لا تتفق مع الواقع".

وأضافت ، في تصريحات للصحفيين ، " على الأشخاص المعنيين في الجانب الأمريكي الحرص على التحقق من صحة أقوالهم وعدم كيل الاتهامات جزافا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قدمت أمس الخميس شكوى رسمية وطلبت من بكين التحقيق في الواقعة التي جرت قبل أسابيع ، وفق المتحدثة باسم الوزارة دانا وايت التي وصفت ما حدث بأنه "في غاية الخطورة".

وقالت وايت "هذه الممارسات تمثل خطرا حقيقيا على طيارينا" ، وعبرت عن قناعتها بأن من وجهوا الليزر القوي هم صينيون.

وذكرت متحدثة أخرى هي الميجور شيريل كلينكل أن طياري طائرة شحن (سي-130) أصيبا إصابات طفيفة في العين أثناء الهبوط في قاعدة لومونييه العسكرية الأمريكية قرب مطار جيبوتي الدولي.

وتستخدم هذه القاعدة رسميا في عمليات "مكافحة الإرهاب" الأمريكية في شرق أفريقيا واليمن، وهي الوحيدة الدائمة في أفريقيا.

وافتتحت الصين في 2017 قاعدة بحرية في جيبوتي على بعد بضعة كيلومترات من القاعدة الأمريكية ، هي أول قاعدة عسكرية لها في الخارج.