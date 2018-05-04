"الأمن النووي" بالكويت تطالب المواطنين بعدم الاقتراب من أي جسم معدني غريب

الكويت - (أ ش أ)

أعلنت لجنة الطوارئ الإشعاعية والأمن النووي الكويتية ، اليوم الجمعة ، أن غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا بفقدان مصدر مشع يستخدم في التصوير الصناعي من موقع عمل في حقل برقان ، موضحة أنه محكم الإغلاق داخل جهاز صغير الحجم، ولم تصدر عنه أي مواد اشعاعية.

وقالت اللجنة - في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية - إن غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا من إدارة الوقاية من الإشعاع التابعة لوزارة الصحة بأن إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة نفط الكويت، وأثناء عملية نقل مواد مشعة إلى مخزن الشركة ، تم اكتشاف فقدان مصدر مشع يستخدم في التصوير الصناعي من موقع العمل في حقل برقان.

وأضافت أنه فور ورود البلاغ قام فريق التدخل السريع المنبثق عنها بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، ووزارة الصحة، وإدارة الوقاية من الإشعاع، والإدارة العامة للاطفاء، والحرس الوطني، والجيش، بالبحث عن المصدر المشع المفقود في منطقة (10 جي سي) ، لافتة إلى أنه لم يتم العثور عليه حتى الآن.

وأشارت الى أنه تم عمل مسح شامل للمنطقة بالكامل من قبل فريق التدخل السريع؛ حيث تبين عدم وجود أي مواد اشعاعية، موضحة أن المصدر المفقود صغير الحجم جدا، ومحكم الإغلاق داخل جهاز مرصص.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين عدم الاقتراب والعبث بأي جسم معدني غريب، وضرورة الإبلاغ الفورى عند الاشتباه فى أى جسم غريب.