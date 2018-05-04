باراجواي تأمر بالقبض على مطلوب في أكبر فضيحة فساد بالبرازيل

مونتيفيديو (د ب أ)

أمر القضاء في باراجواي بالقبض على المواطن البرازيلي داريو ميسير، المطلوب من البرازيل، لصلته بأكبر فضيحة فساد في البلاد والمعروفة باسم "لافا جاتو".

وصدر الأمر بهدف تسليم ميسير إلى البرازيل، حسبما قال مدعون في بيان يوم الخميس.

وأصدر القضاء البرازيلي مذكرات اعتقال بحق 53 شخصًا في البرازيل والخارج، وأمر بمثول 51 آخرين أمام المحكمة.

ويشتبه في قيام ميسير بدور وسيط في شبكة فساد حيث كانت تدفع شركات من خلالها رشاوى لسياسيين.